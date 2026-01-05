Pareja fue hospitalizada luego de un siniestro vial

Una pareja que circulaba en motocicleta derrapó y tuvo que ser hospitalizada con heridas de diferentes consideraciones, en la ciudad de San Pedro.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 11 sobre un tramo de la calle Santa Cruz, entre Vélez Sarsfield y Bartolomé Mitre, en la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía una motocicleta de 110 cc de cilindradas, acompañado por una joven, y por razones que son materia de investigación, perdió el control del rodado y derrapó.

Efectivos policiales de la Unidad Regional 2 que recorrían la plaza Gardel de manera preventiva se constituyeron en el lugar, tras ser alertados por testigos del episodio, y dieron rápida intervención al personal del Same.

Los paramédicos asistieron a las víctimas, quienes sufrieron heridas de diferentes consideraciones, siendo la mujer la más afectada, y tuvieron que ser trasladadas al hospital "Guillermo Paterson".

Personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular, mientras que los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para establecer las causales del incidente y luego, la motocicleta protagonista fue secuestrada de manera preventiva.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Unidad Regional 2.