Fe, música y tradición en el Encuentro de Pesebres

Durante la tarde de este domingo se llevó a cabo el vigésimo sexto Encuentro de Pesebres en la Catedral de San Salvador de Jujuy.

La actividad reunió a más de 40 pesebres provenientes de distintos puntos de la provincia, donde la fe, la música y la tradición colmaron las calles céntricas de la ciudad.

Desde las 15 horas, cientos de jóvenes se congregaron con emoción para danzar y cantar, en una manifestación destinada a revalorizar esta tradicional expresión jujeña, considerada única en el país, y que las familias promesantes mantienen con profunda devoción.

El párroco de la Iglesia Catedral, padre Manuel Alfaro, junto a Gerardo Castrillo y Facundo Calderón, fueron los encargados de conducir la pasada y presentación de los pesebres, además de entregar certificados honoríficos de participación.

Una tradición con historia

El primer Encuentro de Pesebres se realizó en la parroquia de El Carmen, con la presencia de monseñor Marcelo Palentini, obispo de Jujuy en aquel entonces, quien quedó gratamente impresionado por la gran participación de jóvenes.

Este domingo se celebró la 26ª edición en la Catedral de San Salvador de Jujuy, reafirmando una tradición que crece año tras año.