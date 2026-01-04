ATE reclamó en Desarrollo Humano

Integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy reclamaron a la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, la urgente resolución de la situación laboral de los capacitadores e instructores que dependen de ese ministerio y que desde hace años se desempeñan bajo condiciones de contratación precaria.

El planteo fue realizado en el marco de una reunión entre autoridades del sindicato y la funcionaria provincial, en la que participaron el secretario de Acción Social y Cultura de ATE, Ramón Dávila, junto a referentes del sector como Andrea Molina, Fabiana Granero y Miguel Aragón. Durante el encuentro, los representantes gremiales expusieron la necesidad de avanzar en la regularización de estos trabajadores, quienes cumplen funciones esenciales en distintos espacios de capacitación y formación.

Además, desde ATE señalaron como urgente la realización de mejoras edilicias en las instituciones dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, así como la provisión de insumos básicos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de los espacios de trabajo de cara al inicio del nuevo año.

Desde la conducción provincial del gremio ratificaron su compromiso de sostener la lucha por la total desprecarización laboral en la provincia, tanto en el área de capacitadores e instructores como en el resto de los sectores de la administración pública provincial y municipal.

Si bien durante el año 2025 se logró la incorporación a la planta permanente del Estado de un número significativo de trabajadores, desde ATE advirtieron que aún persiste un alto porcentaje de personal en condiciones de precariedad laboral, situación que impacta directamente en una preocupante realidad salarial.