Alerta en escuelas técnicas por recortes presupuestarios

La comunidad educativa de distintas escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia de Jujuy manifestó su profunda preocupación hace días ante el posible desfinanciamiento del sistema de Educación Técnica, en el marco del presupuesto nacional 2026 aprobado recientemente por el Congreso. Docentes, directivos y estudiantes advierten que la falta de recursos pone en riesgo la formación de técnicos y técnicas, afectando directamente el desarrollo productivo y el futuro laboral de miles de jóvenes.

Entre las instituciones que expresaron su alarma se encuentran la Enet Nº 1 "Escolástico Zegada", la Escuela Provincial Agrotécnica de Fraile Pintado, la Escuela Agrotécnica "Nelly Arrieta" de Libertador General San Martín, la Escuela Provincial Nº 1 El Brete de Palpalá y la Escuela Agrotécnica de Yavi. Desde estos establecimientos coincidieron en que "la educación técnica no es gasto, es producción. Recortar en la educación técnica es frenar el desarrollo", y remarcaron que no es posible formar técnicos sin talleres equipados, insumos ni maquinarias.

Asimismo, señalaron que el denominado artículo 30 del presupuesto nacional "destruye la educación técnica", al limitar de manera significativa los fondos destinados al funcionamiento de talleres, prácticas profesionalizantes y mantenimiento del equipamiento, elementos esenciales de este tipo de formación.

En este contexto, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) expresó su postura y alertó sobre las graves consecuencias que tendría el recorte presupuestario. Desde el gremio señalaron que "la educación técnica es una de las principales herramientas que tiene nuestro país para construir un futuro con industria, producción y trabajo argentino. No es un gasto: es inversión real en conocimiento aplicado, desarrollo tecnológico y formación de los y las jóvenes que sostendrán la economía nacional".

Desde la entidad gremial subrayaron que sin presupuesto suficiente no hay educación técnica posible, y que el desfinanciamiento condena a los estudiantes a formarse sin las herramientas necesarias, debilitando la capacidad productiva del país. "Recortar estos fondos significa paralizar el desarrollo, cerrar oportunidades y empobrecer nuestras comunidades", advirtieron.

Cedems también remarcó el rol estratégico que cumplen las escuelas técnicas en cada localidad de la provincia, al formar trabajadores calificados, promover la innovación y sostener la identidad productiva regional. Por ello, exigieron que se garantice el financiamiento integral para el funcionamiento pleno de estas instituciones y defendieron el derecho de los jóvenes a acceder a una educación de calidad.

Finalmente, el gremio expresó su más enérgico repudio al accionar de los senadores nacionales por Jujuy, Carolina Moisés (Arriba Jujuy), Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) y Vilma Bedia (La Libertad Avanza), por su voto favorable al conjunto de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el presupuesto 2026. Según manifestaron, dichas decisiones implican un profundo desmantelamiento del sistema educativo público argentino, afectando especialmente a la Educación Técnica y a todos los niveles del sistema, desde el universitario hasta las escuelas rurales y de gestión estatal.