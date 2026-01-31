Docente pederasta terminó detenido

Un docente de 27 años fue arrestado en la provincia de Santiago del Estero luego de una investigación de un año que determinó que distribuía y producía material de abuso sexual infantil. Los videos involucraban a víctimas de entre 2 y 6 años.

La aprehensión se concretó el pasado viernes en el departamento Figueroa, donde el hombre pasaba unos días en la casa de su familia. Separado, es padre de un hijo y se desempeña como docente en el sur del país, de acuerdo con las primeras informaciones.

La fiscal Vanina Aguilera, quien encabeza la causa, venía reuniendo pruebas desde hace un año. El acusado enfrenta cargos por tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil.

Según informó un medio local, el allanamiento ocurrió en una vivienda del paraje Cartavio antes de las 10 de la mañana. Participó un equipo especializado de la Dirección Trata de Personas, que actuó bajo una orden de allanamiento firmada por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron al medio local que el material distribuido por el acusado tenía como característica principal la presencia de víctimas de entre 2 y 6 años.

Entre las pruebas secuestradas, los investigadores hallaron videos en los que una voz en off narra la rutina de una de las víctimas.

En uno de los registros, un niño describe cómo fue la primera vez que sufrió abuso y detalla lo que vivió en los días posteriores.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron seis computadoras y varios teléfonos celulares. El docente, una vez que fue identificado, fue trasladado a la capital provincial, donde se prevé que preste declaración indagatoria a comienzos de la próxima semana.

Según informó un medio local, la investigación contó con la intervención de perfiladores, especialistas en identificar sospechosos y anticipar su comportamiento. Estos profesionales describieron al docente como un "consumidor compulsivo de pornografía infantil", conducta que lo mantenía constantemente conectado a su celular y otros dispositivos.