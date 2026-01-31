Un pederasta fue condenado a quince años de prisión

Un hombre fue condenado a la pena de quince años de prisión, luego de quedar debidamente acreditado que abusó sexualmente de una niña.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos Sexuales, a cargo de la fiscal María Emilia Curten Haquim, llevó adelante el proceso investigativo, y días atrás se llevó a cabo el juicio abreviado por graves delitos vinculados a la explotación y al abuso sexual infantil.

Como resultado del acuerdo de juicio abreviado arribado por la Fiscalía interviniente, conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, jueza Felicia Ester Barrios, habilitada en feria en su carácter de jueza de control, dictó sentencia condenatoria, imponiendo al inculpado la pena de quince años de prisión de ejecución efectiva.

La causa involucró múltiples hechos de extrema gravedad, relacionados con delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes, así como con la producción, tenencia, distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil, además de otras conductas delictivas cometidas en entornos digitales.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos Sexuales, que desplegó un trabajo técnico, riguroso y sostenido, orientado al esclarecimiento de los hechos, la identificación del responsable y la obtención de una respuesta judicial acorde a la magnitud y complejidad del caso.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se destaca especialmente la labor de la Fiscal Dra. María Emilia Curten Haquim y de todo su equipo de trabajo, reafirmando el firme compromiso institucional en la lucha contra los delitos sexuales, particularmente aquellos que afectan a niñas, niños y adolescentes, priorizando la protección integral de las víctimas.