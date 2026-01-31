Tradicional baile del torito esta noche en Humahuaca

DANIEL SALAS

En vísperas de la fiesta por la Virgen de la Candelaria en Humahuaca, la comunidad vivirá instancias emotivas y de profunda fe, pidiendo a Dios como creador de la luz, ayude a reconocer a Jesús y que la ilumine para seguir por el camino del bien.

Hoy, último día de la novena, se rezará con la reflexión María madre de los pobres, y en la misa de las 7.30 se pedirá por la Prelatura de Humahuaca. Al mediodía se rezará el Angelus y el Salve cantada y se presentará a la Virgen los niños bautizados este año y aquellos que las familias deseen hacerlo. Por la tarde las intenciones y las ofrendas serán por el Consejo Prelaticio Pastoral y Residentes Humahuaqueños con la presencia de los sikureros Virgen de Urkupiña y la guardia de honor estará a cargo de una institución tradicionalista.

A las 18.30 comenzará la última jornada de la novena y a su término se oficiará la santa misa con la celebración de la luz; y a las 20.30 nuevamente habrá misa con la celebración de la luz. Una vez finalizada, alrededor de la plazoleta Sargento Gómez se realizará el tradicional Baile del torito.

"Este baile, consiste en la salida de un torito cuyo armazón es llevado por un hombre que es promesante", es "un esqueleto de madera recubierto con lona encalada. Tiene que ser siempre un toro blanco, porque de noche necesita destacarse", escribe Josefa Santander en su libro La fiesta de la Candelaria. Quebrada de Humahuaca y Puna. El torito "lleva en los ojos dos linternas encendidas y el cuerpo recubierto de cohetes chinos. El promesante conduce al torito sobre sus hombros y la espalda, camina agachado y sujeta el armazón con las manos, de manera que puede hacer toda clase de movimientos".

Mientras esto ocurre, "el torito da unas vueltas por la plaza haciendo como si atacara sobre todo a los turistas". Terminado de chisporretear el fuego, "regresa desprovisto de la mágica carga de cohetes y con la seguridad que fue el mayor atractivo de las vísperas".

Finalmente, a las 22 en la explanada del monumento comenzará el espectáculo de luz y sonido, donde Cacharpaya interpretará "Zamba a la Candelaria", estará Laura Gallardo, copleras, se presentará la canción "Alborozo Humahuaqueño" interpretada por Luis Vega y cerrará el Coro Virgen de la Candelaria.