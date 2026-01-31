Detienen a un sujeto con pedido de captura

Un joven de 29 años, que era intensamente buscado por los efectivos policiales, fue detenido en la vía pública junto a un cómplice.

El hecho se regsitró la tarde del jueves, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, dependientes de la UR8 de la ciudad de Palpalá, realizaban recorridos de seguridad por el Sector B del barrio Santa Bárbara.

Fue así que en un tramo de la avenida Mina Aguilar, los uniformados divisaron a dos sujetos en actitud sospechosa. Al darles la voz de alto e identificarse como personal policial, procedieron a verificar sus datos. Fue allí cuando se constató que sobre uno de ellos pesaba un requerimiento específico de la ayudante fiscal.

Tras consultar el sistema Ciac, se confirmó que el demorado no solo tenía una solicitud de paradero por comparendo, sino que también registra medidas restrictivas vigentes, incluyendo prohibición de acercamiento y deber de abstención.

El protagonista fue trasladado de inmediato a la Seccional 47°, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.