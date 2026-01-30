Patrona de la Prelatura hoy visita a la municipalidad

En la jornada de hoy la Virgen de la Candelaria (que será honrada el próximo lunes), visitará a las 10 el edificio municipal donde la recibirá la intendente Karina Paniagua junto a su Gabinete y personal de las diferentes áreas para recibir la bendición.

Para el octavo día del rezo de la Novena la reflexión es María nos acerca al agua viva (por lo que en la misa se bendecirá el agua) y se pedirá por la Parroquia de Humahuaca. Las intenciones serán por Chorcán, Aparzo, Palca de Aparzo, Varas, Cianzo, barrios, grupos folclóricos y bandas de sikuris.

Los empleados y funcionarios municipales realizarán oraciones y expresarán sus peticiones a la Virgen, la Ejecutiva municipal seguramente solicitará su bendición para el pueblo humahuaqueño que está viviendo las festividades del Alborozo, y también solicitará guía y protección para su gestión y todas las familias quebradeñas.

La sagrada imagen permanecerá en el edificio municipal hasta las 18, horario en que será trasladada hacia el Complejo juvenil (donde se oficiará la misa diaria) acompañada por las autoridades y comunidad; finalizado el oficio religioso a las 20 iniciará la Serenata a Nuestra Señora de la Candelaria con folcloristas locales.