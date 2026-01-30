DNI electrónico y pasaporte argentino: cambios y actualizaciones desde febrero

A partir del 1 de febrero, habrá cambios en el DNI electrónico y el pasaporte. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) aprobó nuevas disposiciones que buscan reforzar la seguridad y modernizar los documentos. El objetivo es alinearlos con los estándares internacionales.

Las modificaciones fueron oficializadas este viernes en el Boletín Oficial, a través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, firmadas por Pablo Luis Santos. Santos dejará la conducción del organismo en esa misma fecha para ser reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

El nuevo DNI electrónico mantendrá el formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto. Pero habrá novedades en los datos visibles y en las medidas de seguridad de Nivel 1. Entre las novedades, el documento incorporará:

Escarapela argentina enmarcando el retrato.

enmarcando el retrato. Estrellas argentinas, Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental como elementos gráficos.

como elementos gráficos. Holograma transparente renovado .

. Impresión en iris y una ventana transparente .

y una . Estampados táctiles para dificultar falsificaciones.

Además, todos los datos personalizados se grabarán íntegramente a láser, se sumará una imagen fantasma dentro de la ventana transparente y una imagen láser cambiante (CLI) que combina la foto repetida y la letra del ejemplar.

Según la normativa, estos cambios buscan adecuar el DNI a los estándares internacionales definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Esta se encarga de regular la identificación y los parámetros técnicos de los documentos de viaje.

En la Disposición 54/2026 se aprobó un nuevo diseño para el pasaporte argentino y el pasaporte excepcional para extranjeros. Así se reemplazará el modelo vigente desde 2021.

El nuevo pasaporte tendrá:

Hoja de policarbonato personalizada con tecnología de grabado láser para los datos identificatorios.

con tecnología de grabado láser para los datos identificatorios. 34 páginas en total.

en total. Medidas de seguridad distribuidas en tres niveles.

El objetivo, según el texto oficial, es:

Reducir los riesgos de fraude documental.

Agilizar los controles de identidad.

Modernizar el sistema en línea con los estándares internacionales.

Tanto el DNI como los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigor de estas disposiciones seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

No será necesario hacer un recambio anticipado. El Renaper seguirá usando los insumos existentes hasta agotar stock. Los pasaportes elaborados con esos materiales mantendrán su validez.

La medida se produce en un contexto en el que, desde hace algunos años, los delitos de este estilo, en el que se pueden incluir otros digitales, han aumentado. Tanto en el plano local como en el internacional.