Jujuy reconoció al DT de la Selección Nacional

El Gobierno de Jujuy reconoció al director técnico de la selección argentina de hándbol, Rodolfo Jung, en un acto encabezado por el vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, en la Legislatura de la provincia.

"El deporte es una herramienta transformadora", valoró Calvetti al referirse al respaldo que recibe su gestión por parte del gobernador Carlos Sadir y agregó: "nuestro gobernador nos estimula, nos impulsa a seguir creciendo, a tener en cuenta que el deporte es un agente de cambio para la comunidad y hay que llevarlo a cada rincón de la provincia".

A través de acciones como la presencia del entrenador del seleccionado nacional de handball, quien brindó una clínica sumando aportes a la provincia, la Secretaría de Deportes busca fortalecer a la actividad deportiva en Jujuy.

En este sentido, Calvetti ratificó la continuidad del trabajo en su área, apoyando el fomento a los valores, la educación y la salud, "realizando capacitaciones con personalidades que a nivel nacional son muy importantes".

El objetivo, sostuvo el secretario de Deportes, es "seguir trayendo a los mejores del país en cada una de las disciplinas para que el deporte de Jujuy no pare de crecer".

Por su parte, Rodolfo Jung, reconoció que "la verdad que no me lo esperaba, muy agradecido al Gobernador Carlos Sadir, al Vicegobernador Alberto Bernis, no en todos lados a uno lo agasajan de esta manera, la verdad que muy contento porque es un mimo al trabajo de tantos años".

El técnico de la Selección Argentina de Hándbol, se refirió a la cantidad de participantes en el primer campus "alrededor de 50 chicos, sorprendido, la idea es hacerlo todos los años, sumar muchos más chicos por supuesto".

Explicó que "hacemos hincapié en la técnica, táctica individual, que mejore en lo individual la parte ofensiva y defensiva, en los lanzamientos, desplazamientos, y después en la segunda y tercer sesión llevarlo a lo colectivo, ver si mejoran a lo que juegan, a la sistemática que juegan en ataque y defensa".

Jung, dijo que "hay cosas que lo hacen bien, pero debemos ir corrigiendo otras porque la falta de competencia los lleva a equivocarse, es normal, pero todo es corregible", finalizó el DT de Los Gladiadores.