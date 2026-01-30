Ahijaditos celebraron con un precarnaval en Humahuaca

En el Jueves de ahijaditos la niñez de la Ciudad Histórica fue protagonista en el Alborozo Humahuaqueño, al celebrar su día con mucha alegría, entusiasmo y color, anunciando que en dos semanas llegará el diablo carnestolendo.
Alrededor del mediodía la intendente Karina Paniagua los recibió en la plazoleta Sargento Gómez, donde los saludó, felicitó y les deseó lo mejor en su día mientras se espera la llegada del carnaval.
En el espacio público se produjo también el Topamiento de ahijados pertenecientes a las comparsas Los Patokas (Tres Cruces), Los Tekes (Humahuaca) y Los Barreños (Palpalá), posteriormente de celebrar realizaron un largo pasacalle por la ciudad generando atención entre los transeúntes y turistas.
El recorrido finalizó en el anfiteatro municipal donde el municipio los agasajó con un rico almuerzo antes de comenzar el espectáculo artístico y realizarse el 3° Festival del chujcharrutu, revalorizando una costumbre de las comunidades aborígenes.
Hasta el atardecer los niños fueron los protagonistas del festejo junto a sus familias (que los acompañaron en todo momento), en ellas muchos eran padrinos y madrinas quienes recibieron el agradecimiento de los ahijados y fueron destacados por estar presentes en su día.