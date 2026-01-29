Hasta el 31 de éste mes se podrá actualizar la sube para conservar los beneficios locales

En el marco del reordenamiento de los subsidios al transporte público, se dispuso en la provincia de Jujuy una actualización obligatoria de la Tarjeta SUBE para conservar los beneficios y descuentos locales y municipales.

El trámite deberá realizarse hasta el 31 de enero de 2026. De no completarse antes de esa fecha, los usuarios comenzarán a abonar la tarifa plana, aunque el beneficio podrá reactivarse una vez efectuada la actualización.

Desde los organismos oficiales aclararon que esta medida no afecta a la Tarifa Social Federal, que mantiene el 55% de descuento en el pasaje y no requiere actualización de datos.

Cómo realizar la actualización

La tarjeta SUBE puede actualizarse de tres maneras:

En una Terminal Automática SUBE (TAS).

A través de la app SUBE (disponible para celulares Android con tecnología NFC). Ingresá a la aplicación, seleccioná “Acreditá o consultá saldo”, luego “Ver saldo” y apoyá la tarjeta en la parte trasera del teléfono hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”.

Directamente en el validador del colectivo, solicitando al chofer la aplicación del atributo.

Quiénes deben realizar el trámite

Jubilados y/o pensionados

Personal del Trabajo Doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de: Asignación Universal por Hijo Asignación por Embarazo Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo Seguro por desempleo Seguro de Capacitación y Empleo Programa Promover Igualdad de Oportunidades Programa PROGRESAR Programa Volver al Trabajo Programa Acompañamiento Social Pensiones No Contributivas



Las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación para evitar interrupciones en la aplicación de los beneficios a partir del mes de febrero.

Es importante destacar que, si bien el beneficio puede reactivarse posteriormente, no realizar el trámite a tiempo implicará el cobro del boleto completo hasta que la tarjeta SUBE sea efectivamente validada en el sistema.