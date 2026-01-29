22°
Refacciones en 37 escuelas primarias y secundarias

Iniciarán otros 11 trabajos en el primer trimestre de este año.

Jueves, 29 de enero de 2026 00:00
LABOR | MEJORAN CONDICIONES EN 37 ESCUELAS DE LA PROVINCIA, DE CARA AL INICIO DEL CICLO LECTIVO.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa a cargo de Matías Torcivia, avanza con un amplio plan de obras en establecimientos educativos de toda la provincia.

Actualmente se encuentran en ejecución 37 obras, financiadas a través de distintos programas, que alcanzan a 28 escuelas de nivel inicial y primario y 9 colegios de nivel secundario, distribuidos en diversos puntos del territorio provincial.

Las intervenciones comprenden mejoras, ampliaciones y refacciones integrales, con el objetivo de fortalecer las condiciones edilicias y acompañar el desarrollo de las trayectorias educativas en entornos adecuados y seguros. En este marco, además, se encuentran programados 11 nuevos inicios de obra para el primer trimestre de este año, como parte de la planificación prevista.

De manera paralela, los equipos técnicos de la Dirección de Mantenimiento de Edificios Escolares realizan relevamientos permanentes y ejecutan tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, priorizando sistemas eléctricos y sanitarios, cubiertas, desagües y condiciones generales de seguridad.

Asimismo, se formalizaron convenios de trabajo con municipios y comisiones municipales para la ejecución de tareas de desmalezado, descacharrado y mantenimiento básico de los establecimientos. Complementariamente, se llevan adelante contrataciones con cooperativas y empresas locales, promoviendo el fortalecimiento de las economías de las comunidades donde se desarrollan las intervenciones.

 

