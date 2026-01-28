La declaración de amor que Thiago Medina le dedicó a Daniela Celis y sorprendió a todos: “La única”

Thiago Medina y Daniela Celis parece que están en el camino de la reconciliación. En las últimas semanas habían trascendido ciertas peleas entre ambos, según varios posteos que ellos mismos publicaron en sus redes.

Aunque nunca había quedado claro si habían regresado como pareja luego del accidente que tuvo a maltraer al joven surgido de Gran Hermano 2022 (Telefe), quedó claro que Thiago quiere estar con “Pestañela”.

El joven de González Catán compartió una historia en la que le hizo toda una declaración de amor a la madre de sus hijas. En el posteo, además, se muestra junto a ella en una sugerente selfie que podría anticipar una reconciliación total.

El posteo está musicalizado con un fragmento dela canción “UWAIE” de Max Carra que es muy elocuente con las intenciones de Thiago hacia Celis.

“Flaca, vos sos hermosa y te mereces todo. Amarte es mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad”, señala la estrofa que eligió el mediático para ubicar en su posteo.

Además, Thiago le dedicó una frase que simboliza lo que siente por la mamá de Aimé y Laia, las gemelas que tuvieron. “La única”, escribió, junto a dos emojis de corazones rojos curados.

Antes que Thiago tuviera el accidente con su moto, no estaba en buena relación con Daniela Celis, de la que se había separado. La pareja había tenido un enfrentamiento mediático luego de que se supiera que el influencer había tenido una relación con Katia “La Tana” Fenocchio.

Aunque ellos no estaban juntos en ese momento, esa situación tensó más su situación sentimental que se expuso como nunca en diferentes posteos y entrevistas.