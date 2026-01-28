Exigieron garantías para la labor docente

Docentes que se desempañan en la localidad puneña de Catua, acompañados por la Comisión Directiva de Cedems, se trasladaron ayer al Complejo Ministerial de Educación para dialogar con las autoridades y exigir medidas que garanticen tanto la labor docente como la integridad de quienes sostienen la educación en condiciones adversas.

Es que las inclemencias del clima y la intransitabilidad de los caminos impidieron que docentes del Colegio Secundario N°20 y la Escuela Primaria N°389 pudieran llegar a sus lugares de trabajo.

Como resultado de la reunión se acordó: Mejorar los canales de comunicación entre las instituciones y el Ministerio. Garantizar que en Susques los docentes puedan pernoctar cuando las condiciones climáticas impidan el traslado. No aplicar sanciones a los docentes que se negaron a subir al transporte en situaciones de riesgo. Y asegurar la continuidad de los trayectos pedagógicos mediante clases virtuales cuando no sea posible la presencialidad.

Desde el Cedems reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la educación pública en toda la provincia.

Educación y Transporte

REUNIÓN | AUTORIDADES DE EDUCACIÓN Y DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTE.

Dada la circunstancia, la ministra de Educación, Daniela Teseira, mantuvo ayer por la tarde una reunión de trabajo con el secretario de Transporte, Pablo Giachino, con el propósito de avanzar en mejoras para el servicio de traslado de docentes rurales que se desempeñan en instituciones ubicadas en zonas de difícil acceso de la provincia.

Durante el encuentro, se analizaron distintos aspectos vinculados al servicio, entre ellos los horarios, el estado y mantenimiento de las unidades, y la planificación de los recorridos. Estas acciones buscan garantizar condiciones adecuadas de traslado para los educadores.

Al respecto, la ministra Teseira subrayó que la calidad del transporte impacta directamente en la labor docente y en la continuidad pedagógica, por lo que avanzar en mejoras en este ámbito contribuye al fortalecimiento del sistema educativo y al bienestar de las comunidades educativas del interior provincial teniendo en cuenta que el nuevo ciclo lectivo dará inicio el próximo 2 de marzo y estas cuestiones deben resolverse antes.