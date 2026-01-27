Desde este sábado se harán los Corsos Capitalinos 2026

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que el próximo sábado darán inicio los Corsos Capitalinos 2026, uno de los eventos culturales más esperados por los vecinos de la ciudad.

Desde su Dirección de Cultura informaron que los corsos se desarrollarán durante dos fines de semana. El primero tendrá lugar este sábado y domingo 1 de febrero, en avenida General Savio. En tanto, la celebración continuará el sábado 7 y domingo 8 de febrero, trasladándose a la avenida Forestal del distrito Alto Comedero.

Como cada año, las comparsas, agrupaciones carnestolendas y artistas populares serán protagonistas de esta tradicional propuesta, que tendrá carácter competitivo. En ese marco, se recordó que cada comparsa deberá cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento específico, condición indispensable para participar y acceder a los premios.

Asimismo, se destacó que los corsos contarán con cinco categorías, y en cada una de ellas se premiará al primer, segundo y tercer puesto. Los premios serán abonados únicamente a aquellas comparsas que cumplan en su totalidad con los requisitos previstos en el reglamento vigente.

Jueves de Ahijados

San Salvador de Jujuy ya empieza a palpitar el carnaval y el Mercado Central "6 de Agosto" será escenario de una verdadera fiesta popular con la llegada del tradicional Jueves de Ahijados, una propuesta pensada para disfrutar en familia y con amigos.

La cita es este jueves, a partir de las 12 del mediodía, en Alvear esquina Balcarce, donde el público podrá vivir una jornada a puro ritmo, color y sabor. Habrá música en vivo, comidas regionales y el clima carnavalero que caracteriza a esta celebración tan esperada por los jujeños.

Sobre el escenario se presentarán Martín y su Charango, Brisas Norteñas y Alejandro y la Wayraband, quienes pondrán a bailar a padrinos, ahijados y visitantes con un repertorio bien norteño.

La entrada será libre y gratuita, y desde la organización recordaron que está prohibido el ingreso con bebidas, ya que dentro del predio habrá propuestas gastronómicas y tragos para disfrutar durante toda la jornada.