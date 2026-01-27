Comunidades cuidan su identidad cultural

A lo largo del Alborozo Humahuaqueño son numerosas las festividades populares que se realizan en las zonas rurales. En cada una de ellas se celebra una costumbre o una tradición en particular, pero todas anticipan la celebración del carnaval agradeciendo siempre a la Pachamama.
Entre ellas hay una que se destaca. Se realizó en la atractiva comunidad aborigen de Hornaditas, que posee muy bellos paisajes conformados de churquis y cardones que se extienden en la distancia con el verde intenso de esta temporada de verano.
Allí días atrás se efectuó el XXII Encuentro de Comunidades Aborígenes y el Festival del Churqui y el Cardón; las ruedas de copleros se destacan, como también los erquencheros, manifestándose alegremente.
Con el Concurso de la Tortilla comienza la actividad del día, a las 8 las mujeres ya están cociendo sus elaboraciones para servirla con mate aromatizados (con burro, cedrón, menta y otras hierbas).
A media mañana los asistentes se concentraron debajo de un gran churqui que primero es "chimpiado" y a sus pies está el mojón que es chayado, iniciando con ello el encuentro, La ceremonia se extiende por varias horas, sucede que todos quieren cumplir con la tradición.
Desde allí, luego se dirigieron al cardón abuelo, que también es "chimpiado" y a su alrededor los copleros y erquencheros giraron cantando y compartiendo la chicha de maní, preparada especialmente para la festividad.
La intendente Karina Paniagua participó en la celebración colaborando con la comisión organizadora, además se sumó a las ruedas cantando sus coplas; a la vez degustó las tortillas en concurso, chayó a la Madre Tierra pidiendo por el progreso de la comunidad, y valoró la defensa de las costumbres y tradiciones.
La niña Jazmín Chauque, conocida artísticamente como "La semillita de Hornaditas" abrió el espectáculo musical, en el que se destacaron primero los copleros y erquencheros, y luego los conjuntos folclóricos, entre ellos "Las anateras del Hornocal".