26 de Enero,  Jujuy, Argentina
Tilcara
barrio Punta Diamante
Barrrio Malvinas Argentinas
barrio La Viña
Investigadores del Conicet
Feria Tecnológica
LIGA PROFESIONAL
transportista
Pinamar
Fórmula 1
Barrio Punta Diamante

Un joven se encuentra muy grave tras ser apuñalado

Cinco personas se abalanzaron sobre él, lo derribaron a golpes y le provocaron una profunda herida en el abdomen.

Lunes, 26 de enero de 2026 00:00
SECCIONAL 61º | A CARGO DE LAS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.

Un joven de 19 años se encuentra internado en la sala de cuidados intensivos del hospital "Pablo Soria" de la capital jujeña, luego de haber sido apuñalado en el abdomen y brutalmente agredido por una patota.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró la noche del sábado pasado en la intersección de Alfonsín y 11 de Julio del barrio Punta Diamante.

En esas circunstancias, el joven de 19 años se dirigía junto a su novia a su casa y fue interceptado por al menos cinco personas, quienes lo rodearon y le propinaron una feroz golpiza y en un momento determinado, uno de los agresores extrajo entre sus prendas de vestir un cuchillo y le asestó una puñalada en el abdomen, para luego darse a la fuga.

La novia de la víctima alertó sobre el hecho al sistema de emergencia Same 107 y los paramédicos lo trasladaron de urgencia al nosocomio cabecera de la provincia, donde quedó alojado en la sala de cuidados intensivos y su estado de salud es muy delicado.

Los efectivos de la Seccional 61º del barrio El Chingo tomaron conocimiento del hecho y se entrevistaron con la progenitora de la víctima, quien relató los hechos, pero dijo desconocer las circunstancias en que ocurrió el violento ataque.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la detención de los protagonistas.

Por otra parte se supo que el representante fiscal solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para avanzar con la investigación.

Por disposición del agente fiscal, los efectivos de la Seccional 61º quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.

 

