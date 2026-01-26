Fue estafado por $8 millones al comprar un automóvil

Un vecino del barrio capitalino de Alto Comedero denunció que fue estafado por la suma de $8 millones en la compra de un auto en la provincia de Salta. El ilícito fue advertido cuando las autoridades policiales de la vecina provincia lo notificaron que el vehículo tenía pedido de secuestro en la provincia de Buenos Aires. Por esa razón, debió entregarlo en una dependencia salteña.

El hecho tuvo un primer capítulo el pasado 7 de noviembre, cuando el denunciante se encontró en la ciudad de Salta con dos sujetos para comprarles un auto Citroën C3 Air Cross.

Una vez en el lugar pactado previamente, alrededor de las 16.30 se llevó adelante la transacción económica por la suma de $8 millones. El monto fue pagado en el momento, por lo que el damnificado recibió la documentación del correspondiente rodado. Tras esto, regresó a la capital jujeña.

Sin embargo, tras poco más de dos meses en su poder, hubo un segundo capítulo. El hombre fue notificado de que el auto comprado tenía pedido de captura proveniente de la provincia de Buenos Aires. Por eso, debió entregar el rodado en una unidad policial salteña.

Después de esto, de nuevo en la capital provincial, el hombre se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero para denunciar cómo adquirió el vehículo a principios de noviembre.

Además, aportó los nombres bajo los cuales se presentaron quienes le vendieron el Citroën al millonario precio, para la continuidad de las tareas investigativas que permitan dar con el paradero de los sospechosos autores del ilícito.