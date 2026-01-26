Cerúndolo cayó y fue eliminado del torneo

El tenista argentino Francisco Cerúndolo cayó en tres sets con el alemán Alexander Zverev y quedó eliminado del Abierto de Australia 2026.

Cerúndolo, quien actualmente ocupa el puesto número 21 del ranking ATP, cayó por 2-6, 4-6 y 4-6 en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 12 minutos, en el marco del primer Grand Slam del año.

En un "Melbourne Arena" repleto de argentinos apoyando al bonaerense, Cerúndolo generó entusiasmo y esperanza al ganar el primer juego de cada set. Sin embargo, la jerarquía de Zverev pesó y dominó.

En la primera manga, el alemán quebró en el quinto game, se adelantó 3-2 y se terminó quedando con el set con un contundente 6-2.

Similar situación se dio en la segunda manga donde Zverev quebró en el séptimo y, a pesar de tener un poco más de paridad que el primero, el número 3 del ranking ATP se quedó con el set por 6-4.

Ya con un Cerúndolo entregado a la necesidad de ganar el set para mantener viva la ilusión de quedarse con el partido, Zverev hizo valer su jerarquía en la tercera manga y quebró nuevamente en el séptimo juego, empató el set 3-3 y terminó sellando su triunfo por 6-4.

Así, el alemán avanzó a los cuartos de final de este primer Grand Slam del año y enfrentará al estadounidense Learner Tien que dio el batacazo y venció en tres sets al ruso Daniil Medvedev.