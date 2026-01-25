Talleres va por la épica en Perico vs Tucumán Central

Los goles, son amores y Talleres hoy necesita varios para seguir soñando. A las 18 en el estadio "Plinio Zabala", el "expreso" disputará su futuro y el sueño del ascenso al Torneo Federal A cuando se enfrente a Tucumán Central con el arbitraje de Matías Billone Campos y las asistencias de Emanuel Serale y Lucas Coltro, el 4to juez será Matías Brombin, todos de Córdoba.

El duelo de vuelta por la final de la región Norte del Torneo Regional Federal Amateur tuvo un antecedente en el "Jardín de la República" que se jugó el primer tiempo el domingo y el segundo el lunes, en ambos con la lluvia de protagonista. Allí el "rojo" de Villa Alem se impuso 2 a 0 al elenco periqueño con goles de Medina y Ovejero, uno en cada jornada.

Por ese motivo, frente a algunos errores y desatenciones en la ida, el entrenador del "expreso", Víctor Nazareno Godoy, dispondrá de Arroyo en la zaga que cumplió la sanción y es el capitán del plantel, pero especula con el ingreso de Rivero para acompañar a Magno en lugar de Brilko, o bien mantenerlo en el ataque, pero en la semana también probó con Coria y Ramírez. Todo se sabrá hoy previo al partido donde se conocerá la formación inicial que está obligada a convertir en la primera mitad para no jugar con desesperación ni nerviosismo por la desventaja en goles ante sus hinchas. Además de eso, Talleres deberá ser sólido en defensa para no sufrir lamentos en las contras.

Por su parte, el "rojo" de Villa Alem ayer se instaló en General Güemes y de allí se trasladará a Perico horas previas al partido definitorio donde no podrá contar con el delantero Nelson Martínez Llanos debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Recién en caso de pasar a la final por el ascenso, Tucumán Central recuperará al atacante.

Walter Arrieta, técnico de la entidad tucumana expresó que "estamos a horas de hacer historia, lo que está viviendo este club es algo que no vivió nunca, tenemos que jugar en Perico y hacer el mejor partido del torneo y de toda la temporada pasada, tenemos que estar muy concentrados para hacer un buen trabajo y además jugar con la desesperación de ellos que tienen que salir a buscar el descuento, ahí podremos sacar provecho nosotros"

EN LAS TRIBUNAS TAMBIÉN SE JUEGA | LOS HINCHAS ESPERAN COPAR EL ESTADIO DE TALLERES PARA LOGRAR LA REMONTADA.

Un "Plinio Zabala" colmado de hinchas

Mucho público se espera hoy en el estadio "Plinio Zabala" que albergará la final de vuelta de la región Norte del Torneo Regional Federal Amateur donde los hinchas jugarán un papel fundamental por la desventaja de la derrota en Tucumán del "expreso" ante el "rojo" de Villa Alem.

Se jugará un partido aparte en las tribunas con sólo hinchas locales que buscarán copar los espacios habilitados con la fe intacta de poder remontar el marcador. Por ese motivo hoy las entradas anticipadas comenzarán a venderse desde las 9.30 en la secretaría de la calle Villafañe del club periqueño.

Así también se confirmó que la apertura de boleterías e ingreso al estadio estará disponible a partir de las 16. Se fijo el precio de las entradas para los socios al día a $10.000 las generales, $8.000 menores y jubilados, $3.000 adicional platea y adicional preferencial no tendrá cargo.

Mientras que para los no socios la entrada general costará $20.000, para menores y jubilados $10.000; adicional platea $5.000 y adicional preferencial $2.000.

Es un momento clave donde el equipo dirigido por Víctor Godoy necesita el respaldo durante todo el partido que será de gran ayuda anímica para poder seguir soñando con lograr el ascenso al Torneo Federal A edición 2026.