Chiarini: "Estamos para dar el salto"

Julio Chiarini, manager de Gimnasia y Esgrima, hizo un balance del mercado de pases del "Lobo" de cara al inicio de la competencia oficial, indicando que, salvo un caso excepcional, "concluimos con las incorporaciones", poniendo el foco en que "tenemos más jugadores de jerarquía que se suman y complementan bien con los que ya estaban".

Expresó que el plantel está "muy feliz y unido", afirmando que "disfrutan de iniciar una nueva etapa en Jujuy".

"Hace años que el jugador de fútbol ve con buenos ojos venir a la provincia, eso ayudó a la incorporación de los refuerzos, ya que terminan priorizando al club", puntualizó y subrayó el trabajo de la comisión directiva, enfatizando que "hizo un enorme esfuerzo" para mantener la base tras una buena temporada.

En otro orden, Chiarini valoró los trabajos realizados durante la pretemporada, destacando el viaje a Córdoba que "permitió reforzar los entrenamientos, disputamos amistosos para agarrar ritmo de competencia y no tuvimos lesionados".

Completó puntualizando, que "tenemos un objetivo claro" y recalcó que "Gimnasia quiere dar el salto". "No tengo dudas de que estamos cada vez más cerca de lograrlo, porque el club viene haciendo bien las cosas", finalizó.