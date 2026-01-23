Se hizo pasar por piloto y voló gratis durante cuatro años

Un exauxiliar de vuelo acusado de hacerse pasar por piloto y empleado de una aerolínea engañó a tres compañías aéreas estadounidenses para que le proporcionaran cientos de boletos gratuitos durante un período de cuatro años, según autoridades federales. Sin embargo, la forma en que supuestamente lo hizo, y el motivo por el que las aerolíneas no se dieron cuenta antes, tiene desconcertados a los expertos.

Dallas Pokornik, de 33 años y originario de Toronto (Canadá), fue arrestado en Panamá tras ser acusado de fraude electrónico en una corte federal de Hawai en octubre pasado. Se declaró inocente el martes tras su extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, Pokornik trabajó como auxiliar de vuelo para una aerolínea con sede en Toronto entre 2017 y 2019, y luego utilizó una identificación de empleado fraudulenta de esa compañía para obtener boletos reservados para pilotos y auxiliares de vuelo en otras tres aerolíneas. Los documentos judiciales no explican por qué, en un sector enfocado en la seguridad de los vuelos y los aeropuertos, las aerolíneas no reconocieron que las credenciales eran inválidas.

La acusación no identificó a ninguna de las aerolíneas implicadas, pero señala que se trata de compañías estadounidenses con base en Honolulu, Chicago y Fort Worth, Texas. Un portavoz de Hawaiian Airlines dijo el miércoles que la compañía no hace comentarios sobre litigios.

John Cox, piloto retirado y director de una firma de seguridad aérea en St. Petersburg, Florida, calificó las acusaciones como sorprendentes, dada la capacidad de las aerolíneas para verificar el estatus laboral de un miembro de la tripulación que solicita viajar en otra compañía.

Por lo general, las aerolíneas recurren a bases de datos de empleados activos mantenidas por terceros para comprobar si una persona realmente forma parte de una tripulación aérea.

"Lo único que se me ocurre es que no apareciera como dado de baja de la aerolínea", dijo Cox en una entrevista el miércoles. "En consecuencia, cuando se hicieron las verificaciones en la puerta de abordaje, figuraba como un empleado válido".

Las aerolíneas suelen ofrecer asientos gratuitos o con grandes descuentos cuando están disponibles a sus propios empleados o a los de otras compañías, una cortesía que hace que todo el sector funcione mejor, al permitir que los tripulantes lleguen a su destino. Estos asientos pueden incluir los llamados "jump seats" con arneses de seguridad en la cabina de pilotaje o en la cabina de pasajeros, también pueden ofrecerse para viajes de ocio.

Los fiscales estadounidenses dijeron el martes que Pokornik solicitó sentarse en el asiento auxiliar de la cabina, normalmente reservado para pilotos fuera de servicio. Se desconoce en los documentos judiciales si realmente viajó en la cabina de un avión.

Hace años, el sector aéreo endureció los estándares sobre los beneficios de vuelo para empleados tras el famoso caso de Frank Abagnale, quien en su autobiografía de 1980, "Catch me if you can", relató cómo se hizo pasar por piloto para volar gratis, entre otros fraudes. Su historia ganó aún más notoriedad con la película dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Leonardo Di Caprio en 2002.

Las aerolíneas y la FAA impusieron restricciones adicionales sobre quién puede subir a un avión y entrar en la cabina de pilotaje tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.