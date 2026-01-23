Recuperan motocicletas con pedido de secuestro

Efectivos de las Brigadas de Investigaciones de Maimará y San Pedro recuperaron dos motos en procedimientos realizados en la ruta nacional N° 9 y en la localidad de Palma Sola, respectivamente. Ambos rodados tenían pedido de captura en la provincia de Salta. Los vehículos fueron secuestrados, mientras que los sujetos que las tenían en su poder no fueron detenidos.

El primero de los hechos fue advertido días pasados al mediodía, cuando los uniformados se encontraban en la ruta 9 a la altura de la zona conocida como Peña Alta, en Tilcara, y vieron un auto Peugeot 208 estacionado en la banquina.

Por esa razón, alrededor de las 12.50 los agentes se acercaron al vehículo para verificar qué sucedía y entrevistarse con los dos ocupantes. Fue entonces que los efectivos observaron que los sujetos llevaban una moto Mondial de 200 cc. de cilindrada, por lo cual fueron consultados. Ante las preguntas de los integrantes de la Brigada, los dos sospechosos no supieron justificar la tenencia del rodado.

A partir de ese momento, los uniformados procedieron a averiguar los números de cuadro y motor de la moto en cuestión al Centro de Información y Análisis Criminal (Ciac). De esta manera, se pudo constatar que el motovehículo tenía vigente un pedido de secuestro en la provincia de Salta.

Tras esto, los agentes se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se secuestre la moto y que los dos sospechosos que la tenían en su poder realicen la fijación de domicilio y designen abogado.

Palma Sola

Con respecto al segundo ilícito, el mismo fue detectado días atrás, en momentos que los efectivos de la Brigada de San Pedro se encontraba en la localidad de Palma Sola realizando tareas investigativas. Los uniformados observaron una moto Honda Tornado a la vera de la ruta provincial N° 6, en las inmediaciones del barrio Agua Negra.

Los agentes se acercaron al rodado para poder consultar la numeración y cuadro. De esta manera buscaron en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop) poseía algún pedido de secuestro y el secuestro negativo.

Sin embargo, repitieron la consulta con la Brigada de Investigaciones de Salta. De esta manera, se pudo conocer que tenía pedido de secuestro activo en la vecina provincia. Finalmente la moto fue incautada para luego llevar adelante los trámites pertinentes para la entrega a las autoridades salteñas.