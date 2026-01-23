Hicieron un boquete y robaro millonaria suma de dinero

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 de la ciudad de San Pedro de Jujuy, investigan un millonario robo que se produjo a través de un boquete en una pinturería.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró la madrugada del miércoles pasado, en una pinturería ubicada en un tramo de la calle Vélez Sarsfield del microcentro sampedreño.

En esas circunstancias, el encargado del local comercial se hizo presente a su puesto de trabajo alrededor de las 8 y se dio con la ingrata novedad que horas previas, personas desconocidas hicieron un boquete en una de las paredes del depósito, ubicado al fondo del comercio y sustrajeron una caja fuerte electrónica, que tenía alrededor de 3.5 millones de pesos y otros 150 mil pesos, que estaban en una caja registradora.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo del sistema de emergencia 911, para avanzar con la investigación.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los pesquisas creen que los protagonistas del robo, tenían pleno conocimiento del movimiento interno del local comercial e ingresaron por un baldío ubicado detrás del inmueble, donde hicieron un hueco en la pared de ladrillos e ingresaron al local, para alzarse con la importante suma de dinero. Hasta el momento no hay detenidos.