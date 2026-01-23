Milei buscó despejar dudas sobre el plan económico

En su última jornada en el Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei ayer aprovechó para reunirse con 80 Ceos de compañías de primera línea y mostrarse alineado con las políticas en comercio exterior del norteamericano Donald Trump, en este caso con la creación de un grupo a favor de la paz.

Milei buscó despejar dudas sobre el rumbo del plan económico y poner sobre la mesa el rol clave que tendrá la Argentina como productor de energía y minería en los próximos años.

El jefe de Estado destacó el equilibrio fiscal logrado por segundo año consecutivo y el consenso conseguido de parte de la sociedad argentina para avanzar por este camino.

Como parte de los temas que mencionó se ubicaron las discusiones en torno a la reforma laboral, destinada a abaratar el costo de los despidos y reducir el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas. También ratificó el compromiso de comerciar con todos los países, incluyendo China, Europa y Brasil.

Tras su discurso en el Foro, mantuvo un encuentro con Ceos de bancos y fondos de Wall Street, Europa y Brasil.

Entre los participantes estuvieron los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, mientras que entre los ejecutivos estuvieron Jane Fraser (Citigroup), Jenny Johnson (Franklin Resources), André Esteves (BTG Pactual), Doug Sieg (Lord Abbett), Rachel Lord (BlackRock), Thasunda Brown Duckett (Tiaa), y Carlos Torres Vila (Bbva), entre otros.

Entre los presentes hubo ponderaciones hacia el superávit comercial en 2025, por segundo año consecutivo.El presidente Milei cruzó saludos con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Foro Económico en el que ambos mandatarios fueron expositores e intercambió palabras con el secretario de Estado Marco Rubio.

Contactos

El contacto con Rubio se dio de manera informal tras la firma del acta fundacional del Consejo de la Paz creado por el republicano.

El mandatario inició el jueves con la firma del documento que lanzó el organismo creado para bregar por la paz. En los últimos meses, la administración libertaria intensificó el alineamiento con Estados Unidos, en especial luego de la decisión de intervenir Venezuela y detener a Nicolás Maduro.

"Muy adecuado el plan que ha diseñado el gobierno de Estados Unidos, que tiene tres etapas: la primera, estabilización; la reconstrucción y después iniciará la transición hacia la democracia", remarcó, y sumó: "No sería posible hacerlo de otra manera a como lo están haciendo ahora. El trabajo que está haciendo Estados Unidos es excelente. Está dando resultado. Se están liberando a los distintos presos políticos".

El pasado lunes, el Departamento de Estado estadounidense reafirmó que el vínculo entre naciones es el más estrecho en años y el alineamiento entre ambas naciones se consolida día a día.