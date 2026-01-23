30°
paz en medio oriente
Estados Unidos
Fórmula 1
Enero tilcareño
Carnaval
Abra Pampa
colectora ruta 66
Barrio Gorriti
Cindac
Comparsa los picaflores

Abel, El Chaqueño y Los Kjarkas ya se preparan

La comparsa Los Picaflores serán los protagonistas del gran carnaval jujeño en la quebrada.

Viernes, 23 de enero de 2026 00:00
LOS KJARKAS/ PRESENTES EN EL CARNAVAL DE LOS PICAFLORES.

Humahuaca se prepara para vivir uno de los acontecimientos culturales y musicales más relevantes del verano en el norte argentino con la realización del Carnaval de Los Picaflores 2026, que se desarrollará del 14 al 17 de febrero en la Quebrada. El evento tendrá como epicentro el Club Estudiantes de Humahuaca y la celebración combinará rituales ancestrales, comparsas, música en vivo y expresiones culturales propias del carnaval, consolidando a Humahuaca como uno de los principales destinos carnavaleros del país.

DAMAS GRATIS EN LA PRIMER NOCHE

 

Entradas en www.linke-arte.com, Annuar Shopping S.S. de Jujuy y en Humahuaca, en calle Corrientes esq. Córdoba.

14 de febrero: Los Bybys, Damas Gratis, Bandi2, La 7ma, las 4 cuerdas, DJs invitados y artistas locales.

LOS BYBYS EN EL SÁBADO 14

15 de febrero: Los Kjarkas, Las 4 Cuerdas, DJs invitados y artistas locales.

16 de febrero: El Chaqueño Palavecino, estará acompañado por Las 4 Cuerdas, Cristian Revelación, DJs invitados y artistas locales.

ABEL PINTOS EL MARTES 17

Martes 17 de febrero: Abel Pintos cerrará el Carnaval Grande con un espectáculo especial.

 

