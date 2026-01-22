Pareja fue detenida por tener pedidos de captura vigentes

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Policía provincial detuvieron a una pareja con pedido de captura relacionado a causas por robo con arma de fuego. Ambos, un hombre y una mujer, fueron trasladados a la Seccional 61°, mientras un grupo de vecinos se acercó a los agentes para intentar liberar a los aprehendidos en el contexto del operativo.

El hecho ocurrió días pasados por la madrugada, en momentos que los uniformados realizaban un recorrido preventivo por las calles de los barrios capitalino de El Chingo, Belgrano y San Martín.

En ese contexto, alrededor de las 3.15 los agentes observaron a dos personas que merodeaban por la avenida Raúl Alfonsín, en El Chingo, por lo que frenaron el desplazamiento y se acercaron a entrevistarlos.

Fue entonces que el hombre y la mujer en cuestión no supieron justificar qué hacían por el sector. Por esa razón, los uniformados procedieron a identificarlos para averiguar en la base de datos policial.

De esta manera se pudo saber que el hombre de 29 años registraba pedido de captura activo por una causa de robo con arma. Mientras, su compañera (30) contaba con tres solicitudes de comparendo relacionadas a investigaciones penales preparatorias del 2022, las cuales no trascendieron.

Tras esto, los agentes consultaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que ambos sean detenidos y trasladados a la dependencia policial con jurisdicción en la zona.

Como consecuencia, los integrantes del Cuerpo de Infantería procedieron a trasladarlos, aunque surgió un inconveniente. Un grupo de vecinos se acercó al lugar del operativo para intentar impedir el traslado de la pareja, pero el rápido accionar policial permitió hacerlo efectivo para ser llevados hasta la Seccional 61° de El Chingo, en donde quedaron alojados.