Los Padrinos hoy celebran en Tilcara

Y llegó nomás el tan esperado Jueves de padrinos a Tilcara, iniciando el camino hacia el desentierro del diablo carnestolendo el 14 de febrero. Por eso, el festejo de hoy desde el mediodía en el barrio Pueblo Nuevo será hasta la madrugada de mañana para con todas las ansias esperar la algarabía popular.

Desde las 11, los padrinos y madrinas comenzarán a concentrarse en el mojón, luego de ser vacunados en la puerta de ingreso a la casa del padrino mayor Omar Ramos, donde al mediodía junto a la madrina Olga Ramos, se servirá un apetitoso almuerzo. Y a las 13, después de asentar la comida con mucha cerveza, se procederá a la chayada del mojón.

Alrededor de las 14 se presentarán a los nuevos padrinos quienes después serán merecidamente chayados, en el medio se bailará con la música de la banda Los tigres del norte; y al atardecer, todos talqueados, con serpentina y papel picado en la cabeza, batiendo la bandera saldrán a recorrer las calles del pueblo.

Los nuevos padrinos de mojón son: Hugo Vásquez; de bandera: Roxana Fernández y Martín Sajama; de albahaca: Yolanda Robles, Abigail Rodríguez y Cinthia Farfán; de gomitas: Bruno Martínez y Juan Cussi y de bebida: Emilio Vásquez, Alejandro Aramayo, Guille Catarata, Ana Cabello, Alejandra Heredia, Gisela Bustamante, Lila Serapio, Alfredo Vargas y Ana Zerpa.

Padrinos de licores: Carmen Sandoval, Ismael Díaz y Silvia Viveros; de vasos: Miriam Castillo, Laura Mamaní y Nancy Burgos; de colitas: Mariela Alancay, Rosa Quipildor y Héctor Vásquez; de pulseras: Nahir Alancay y Cielo Méndez; de chuspas: Patricia Alberto, Andrea Cabrera, Yesica Ramos, Miriam Chañi, Natalia Chañi y Gisela Ramos.

Los padrinos de talco y papel picado son José Alfonso, Marisol Cruz, Miriam Vela, Débora Montenegro, Daniel Quispe, Estrella Cayo, Abigail Calisaya y Lucía Bustamante; de destapadores y llaveros: Griselda Salas, Fredy Sajama, Gustavo García, Beatriz Piñero, Natalia Maidana, Nancy Maidana, Gisela Aramayo, Lucas Ledesma y Marcelo Gualampe.

Madrinas de sorpresa: Yoli Cruz y Juanita Mamaní; de media sombra: Diego Vásquez; y de DJ: Fabi Cari, Daniel García y Emanuel Colqui.

Luego del recorrido, a las 18, en el Centro Vecinal de Pueblo Nuevo comenzará el baile popular con Sabor cumbia y Jujeñas.