Con ingreso libre y gratuito

En Palpalá se realizará el 1° torneo Pokemanía 2026

Será el domingo, de 15 a 21, en el Casino Hotel "Gral. San Martín".

Jueves, 22 de enero de 2026 00:00
Marcos Quiroga

Este domingo 25 de enero se llevará a cabo la primera edición del torneo "Pokemanía", un evento recreativo impulsado por la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola a través del Instituto Municipal de Desarrollo, que continúa promoviendo iniciativas destinadas a la integración, el entretenimiento y la participación de la comunidad.

La actividad tendrá lugar en el Casino Hotel "Gral. San Martín", ubicado sobre avenida Del Congreso, de 15 a 21, con entrada libre y gratuita, destinada a todo el público, sin límites de edad ni categorías.

Quienes deseen sumarse de manera solidaria podrán acercar alimentos para mascotas (perros o gatos) que serán recibidos como donación durante el evento.

Entre las propuestas del encuentro se encuentran emprendimientos locales que ofrecerán productos temáticos de Pokemón, así como artículos relacionados con otros animes. Además, se desarrollarán concursos gratuitos de dibujo y cosplay, junto a un desfile de outfits temáticos. También habrá espacios para la práctica de videojuegos.

"Estamos haciendo por primera vez Pokemanía 2026. Se trata de un torneo elaborado en conjunto con la comunidad provincial, y si tiene éxito planeamos realizarlo anualmente. Gracias a la gestión del intendente Rivarola, contamos con el salón del Hotel Casino General San Martín como sede", destacó Marcos Quiroga, representante del equipo organizador.

 

