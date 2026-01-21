Mañana será el turno de los padrinos jujeños

De acuerdo al programa del Carnaval 2026 difundido por la Provincia, mañana seguirá con el Jueves de Padrinos, un evento que ayuda a "calentar motores" de lo que será el gran festejo en febrero, ya que las comparsas explotarán en color y música, al igual que los rituales que mezclan fe y fiesta.

El próximo será el Jueves de Ahijados (el 29), siguiéndoles el Jueves de Compadres (5 de febrero) y el Jueves de Comadres (12 de febrero).

Asimismo, entre el 13 y el 16 de febrero Los Tekis toman la provincia con su carnaval, una celebración que mezcla lo tradicional con la energía de las nuevas generaciones. Simultáneamente, del 14 al 16 de febrero, el Carnaval Grande despliega toda su magnitud: comparsas, disfraces, música a todo volumen y las calles teñidas de colores que no dejan espacios para el aburrimiento. Son los días principales, cuando Jujuy respira ritmo y se deja llevar por la euforia colectiva.

El 17 de febrero llega el Martes de Chaya, ese día donde el agua y la harina vuelan sin censura, donde las bromas y la risa son la moneda de cambio. Después viene el Carnaval Chico (21 de febrero), una segunda oportunidad para disfrutar de la fiesta, para quienes quisieron más o para los que se sumaron después.

El 28 de febrero, el Carnaval de Flores cierra esta etapa con un toque más lírico, más contemplativo. Es el momento para apreciar la belleza de lo que fue. Y finalmente, el 7 de marzo, llega el Carnaval de Remache, ese evento que pone punto final a la fiesta pero que deja las puertas abiertas para el recuerdo y la nostalgia de los días vividos.

Cabe señalar que la agenda carnavalera se puso en marcha con el Encuentro de Copleros realizado en Purmamarca, el 10 de este mes.