Agua Potable S.E
Los Tekis
carnaval 2026
Jujeño transportaba hojas de coca
Barrio Gorriti
Barrio Mariano Moreno
desarrollo local
San Juan
Buenos Aires
SALTA
Creció el intercambio comercial un 4,7%

De ese modo el año 2025 cerró con un superávit de US$11.286 millones, según datos difundidos por el Indec.

Miércoles, 21 de enero de 2026 00:00

El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 4,7% en diciembre contra el mismo mes del año anterior y alcanzó un monto de US$13.004 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de US$1.892 millones en el mismo mes, con un resultado positivo por vigésimo quinto mes consecutivo.

De esa manera, el 2025 cerró con un superávit de US$11.286 millones. Los datos se desprenden del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El intercambio comercial se dio como producto del aumento en las exportaciones e importaciones, superando el 5% y el 3% respectivamente.

En concreto, las exportaciones totalizaron US$7.448 millones con un incremento interanual del 5,7%. Esta suba estuvo impulsada por un incremento de 6,2% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 0,5%.

Las importaciones crecieron 3,5% y alcanzaron los US$5.556 millones, producto del aumento de 3% en las cantidades y de 0,4% en los precios.

Esto desembocó en el saldo positivo de US$1.892 millones durante el último mes del año, lo que implicó un incremento de US$211 millones respecto al mismo mes de 2024.

El índice de términos del intercambio disminuyó 0,9%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

Durante el 2025, las exportaciones alcanzaron los US$87.077 millones (suba de 9,3% contra mismo período del 2024), las importaciones los US$75.791 millones (suba de 28,9%) y un saldo total por US$11.286 millones.

Así, el 2025 culminó con un saldo comercial menor que el 2024, quedando US$7.642 millones por debajo: fue de US$11.286 millones contra US$18.928 millones.

De los principales socios comerciales, Estados Unidos y la India registraron los mayores superávits, dejando en terreno negativo a China, Brasil y la Unión Europea.

Estados Unidos registró un saldo de US$456 millones: US$925 millones en exportaciones y US$469 millones en importaciones.

India registró un saldo de US$346 millones: US$454 millones en exportaciones y US$107 millones en importaciones.

China registró un saldo de US$761 millones: US$761 millones en exportaciones y US$1.522 millones en importaciones.

Unión Europea registró un saldo de US$306 millones: US$548 millones en exportaciones y US$854 millones en importaciones.

Brasil registró un saldo de US$131 millones: US$1.007 millones en exportaciones y US$1.138 millones en importaciones.

 

