Varias rutas de Jujuy permanecen intransitables por crecidas y desmoronamientos

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy actualizó este martes 20 de enero el estado de transitabilidad de la red vial provincial. El reporte indica el cierre total de varios tramos y condiciones de precaución en otros, con fenómenos meteorológicos como principal causa.

Rutas intransitables:

Por crecida de ríos: RN 40 a la altura del Río San Juan de Oro y entre El Cañadón y Paicone; RP 79 cerca de Abralaite; RP 29 en el Río Tesorero; y la RP 20 entre Los Blanco y La Escalera (el ingreso a Los Blanco se realiza solo por la variante RP 20 B).

Por desmoronamientos: RP 83 hacia San Francisco y RP 35 a la altura del complejo Los Tucanes.

Por condiciones climáticas: Ruta 27 Chile desde el km 43.

Otros cortes: RP 70 en varios kilómetros (Km 15 y km 53) y un extenso sector de la RP 83 con sus caminos colindantes, afectando la conectividad entre Valle Colorado, Valle Grande, San Francisco, Santa Ana y Abra Honda.

Rutas transitables con precaución:

Presencia de baches: RN 52 desde Salinas Grandes hasta el empalme con la RP 70.

Acumulación de arena: RN 52 en el km 185.

Cortes o desvíos: RN 34 en el km 1159 (acceso norte a San Pedro) y entre la RP 43 y RP 61 (Manantiales), por obras. También la RP 78 presenta cortes en diferentes puntos.

Otros: Varias rutas provinciales (RP 7, 73, 83, 78, 13, 4, 19) y un camino vecinal presentan tránsito dificultoso.

Lista de vías con restricciones: la RP 78 desde El Colorado hasta el Paraje Tuska, la RP 13 a la altura de Iturbe, la RP 4 en el puente del Arroyo Las Peras y la RP 19 en Normenta (Departamento Ledesma), todas señaladas como transitables con precaución. Asimismo, se mantienen los desvíos temporales en la RN 34 por obras de duplicación y en la RN 40 a la altura de la Ciénaga de Paicone.