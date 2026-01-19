Rescatan a turista que se perdió en un cerro

Agentes de la Unidad Regional 3 y personal de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tilcara rescataron a un hombre que se perdió en el cerro Paleta del Pintor, en Maimará. Se encontraba en buen estado de salud y por precaución se lo trasladó al hospital local.

El operativo de búsqueda se activó días pasados, cuando alrededor de las 19 un grupo de personas alertó al personal policial de la Seccional 37° acerca de una persona que se extravió en las inmediaciones del mencionado cerro.

Fue entonces que se activó el protocolo de búsqueda mediante la participación de los agentes de distintas unidades y de integrantes de los Bomberos Voluntarios, quienes se dirigieron a pie al lugar en cuestión para iniciar la labor.

De esta manera, tras algunas horas de caminata por las cercanías del cerro Paleta del Pintor, el individuo fue encontrado en uno de los trayectos que llevan hacia el Santuario de la Virgen del Abra de Punta Corral.

Una vez hallado, el protagonista fue asistido en el lugar y luego trasladado en una ambulancia del Same hasta el hospital "Dr Miguel Ángel Miskoff", de la localidad de Maimará, para constatar su estado de salud.