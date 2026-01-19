19°
Tilcara
Expedición Verano: Arte en la Era Digital
Campo Verde
tucuman
Real Sociedad
PALPALÁ
Gimnasia
Escuela Manuel Belgrano
Alerta Naranja
Salinas
Tilcara

Con el Jueves de Padrinos, el Carnaval 2026 se va acercando

En Tilcara, el próximo22 el momo comenzaráa caminar por las calles.

Lunes, 19 de enero de 2026 00:00
ORGANIZADORES | OMAR RAMOS JUNTO A MARCOS LÓPEZ.

Desde el inicio del mes, los festejos precarnavaleros se vienen sucediendo en la Quebrada. Pero será la celebración del Jueves de Padrinos (el 22) la que realmente encamine a quienes están desesperados por celebrar con el momo.

Y ese festejo que convoca gran cantidad de jóvenes y mayores se produce en Tilcara, a pesar que en otros lugares de la región también se realiza con una convocatoria más que aceptable, reafirmando la alegría que caracteriza a los jujeños.

Desde el medio día en la casa de Omar Ramos, en el barrio Pueblo Nuevo, se reunirán los padrinos y madrinas dispuestos a festejar incansablemente hasta el noche. Es que después de un año, la espera para reencontrarse fue larga, por lo que la fiesta será incontenible.

Luego del pulsudo almuerzo que se servirá para contrarrestar los efectos de la vacuna, comenzará el baile popular y a circular la saratoga, y alrededor de las 16 se procederá a chayar el mojón precarnavalero. Para esa hora el festejo estará en su máximo nivel. Y como ya es costumbre, cerca de las 17 los padrinos y madrinas saldrán a recorrer las calles de Tilcara anunciando que el carnaval está a la vuelta de la esquina.

 

