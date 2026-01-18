Trabajos viales en la RN 52

Personal y maquinaria vial se encuentran realizando tareas de limpieza y despeje de sedimentos sobre la Ruta Nacional 52, en el kilómetro 158. La actividad se desarrolla este domngo 18 de enero, aproximadamente a las 13:45 horas, bajo condiciones climáticas de sol.

El estado de la ruta es con cedimento. La presencia de equipos de trabajo reduce el ancho útil de la calzada en el tramo afectado.

Se recomienda a los conductores que transiten por la zona extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y prestar atención a las señales del personal y de la maquinaria en movimiento.