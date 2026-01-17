Mañana peregrinación con la Candelaria a Calete

En el marco del lema Con María, renovados para la misión, mañana a las 6 desde la Iglesia Catedral de Humahuaca se peregrinará hacia la localidad de Calete (a unos 12 kilómetros de distancia) con la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria conocida como "Chiquita". Su recorrido pastoral para reencontrarse con la comunidad, debe ser interpretado como un signo de una Iglesia cercana, sinodal y en salida.

Los peregrinos iniciarán su largo camino acompañados de bandas de sikuris cargando la sagrada imagen, desde el templo se desplazarán por calle Tucumán hasta la avenida Belgrano y desde allí proseguirán hasta el puente que atraviesa el río Grande para continuar por la ruta provincial 273 que los llevará hasta Calete.

A lo largo del agotador camino recibirán la solidaridad de los vecinos quienes les servirán jugos, mate con bollo, agua y otros alimentos que les permitan hidratarse para no decaer a lo largo de la caminata. La peregrinación es para la familia, el personal municipal, turistas, residentes y para todo el público que desee sumarse.

Próximos a llegar al poblado, en el abra de Calete los peregrinos y la "Chiquita" serán recibidos por los pobladores y su patrona la Virgen de la Inmaculada Concepción, quienes acompañarán a los peregrinos hasta la capilla. Al mediodía en el polideportivo el padre Manuel Amante oficiará la Solemne misa pidiendo por el cuidado de la comunidad.

Al término de la celebración eucarística se compartirá un almuerzo comunitario que se servirá en el atrio de la capilla y en el salón de la comunidad, y después de un reparador descanso, a las 15 retornará la peregrinación al pueblo. Se calcula que cuando esté anocheciendo los fieles estarán recién ingresando a la ciudad para dejar a la imagen en la Catedral.

Las instituciones de la Parroquia y vecinos que habitan a lo largo de la ruta se ocuparán que los fieles y devotos puedan caminar con seguridad y bien cuidado. Además se recibió el compromiso de la Municipalidad de Humahuaca que se ocupará para que el camino esté en buenas condiciones, considerando las precipitaciones registradas últimamente.

Con la visita de la Candelaria a Calete comenzará el programa de honras el 2 de febrero, la festividad religiosa forma parte del programa del Alborozo Humahuaqueño que entre sus festividades populares también prioriza la fe y devoción a la patrona. El 23 será la salutación a la santísima, al mediodía se rezará el ángelus y a las 15 se rezará el Santo Rosario; posteriormente la imagen descenderá desde su camarín para recibir el saludo de los fieles.

Fe en la Virgen "Chiquita"

En años anteriores, esta imagen peregrinó hacia la localidad de Uquía, acompañando la fe y la vida de las comunidades. Sin embargo desde el año pasado y por el período de tres años, la Virgen "Chiquita" peregrinará hacia Calete respondiendo al pedido explícito de la comunidad local, que expresó su deseo de recibirla y caminar junto a ella.

Finalizado ese tiempo, la imagen continuará caminando por otras comunidades, reafirmando su carácter misionero y peregrino.

La imagen peregrina, que consta en los inventarios de 1723, es reconocida por el pueblo como la pastora que camina junto a su gente. La "Chiquita", como la llaman con cariño, vive en la memoria y en el corazón del pueblo.

Adultos mayores aseguran que fue la primera imagen venerada en Humahuaca, acompañando las primeras oraciones, las penas y las esperanzas. Pero llama la atención que en el inventario más antiguo, el de 1669, no exista referencia a ella, mientras que sí aparece la Virgen "Grande", hecho que invita a reflexionar y valorar la sabiduría del pueblo creyente.

En ese contexto, los vecinos de la comunidad de Calete se preparan para recibir a la Virgen, organizando un almuerzo comunitario como gesto de encuentro, hospitalidad y fe compartida.