Rosario
PALPALÁ
Amistoso
regional
Conciencia Animal
SALTA
LIGA PROFESIONAL
Canasta Básica Alimentaria
Futbol infantil
Colonias de vacaciones
Barrio Gorriti

Le robó el teléfono celular a un hombre que dormía en la calle

Los efectivos policiales fueron alertados y lo detuvieron.

Sabado, 17 de enero de 2026 00:00
TRASLADO | A LA SECCIONAL 4º DEL BARRIO CUYAYA.

Un joven de 23 años que había sustraído las pertenencias de un hombre, fue detenido por los efectivos policiales, tras una breve persecución.

El hecho se registró la madrugada de ayer, alrededor de las 4.30 en un tramo de la avenida Dorrego del barrio Gorriti de la capital jujeña, cuando un joven tomó las pertenencias de un hombre que pernoctaba en la vía pública.

El rápido despliegue de la unidad "Águila 1" permitió interceptar al sospechoso basándose en las descripciones aportadas por testigos presenciales, quienes confirmaron el arrebato de un teléfono celular marca Samsung.

Una empleada que presenció la maniobra delictiva brindó las características físicas y de vestimenta del involucrado, lo que facilitó un rastrillaje por las galerías de la zona. A pesar de que el individuo se mostró poco colaborativo y agresivo, los efectivos controlaron la situación y procedieron a su demora.

 

