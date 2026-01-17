El vicegobernador se reunió con la CGT Regional Jujuy

El vicegobernador y presidente de la Legislatura jujeña, Alberto Bernis, mantuvo un encuentro con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) - Regional Jujuy, en el que abordaron la situación social, económica y laboral de la provincia.

Durante la reunión también estuvo presente el diputado provincial Ramón Neyra, quien calificó al encuentro como "muy importante", destacando el valor del diálogo institucional y la vocación de los dirigentes sindicales de la línea "Saúl Ubaldini" para reafirmar su compromiso con la construcción colectiva de un Jujuy mejor.

En ese marco, Neyra señaló que se trató de la primera reunión del año y expresó su confianza en la posibilidad de avanzar en una agenda conjunta que involucre a los sindicatos, al Gobierno de la Provincia y a la Legislatura, con el objetivo de consolidar el crecimiento de Jujuy y fortalecer el desarrollo provincial.

El encuentro se inscribe en una línea de trabajo basada en el diálogo permanente, la articulación institucional y la construcción de consensos como herramientas para el desarrollo y la cohesión social en Jujuy, según indicó el legislador de extracción gremial.

Descacharrado

El Ministerio de Salud informó que el próximo lunes, a partir de las 8.30, se realizará un operativo de descacharrado en los barrios Fin de Semana, Rincón de los Cerros y Perovic, en Alto Comedero, zona que tiene como referencia al centro de atención primaria de la salud "Eva Perón". Hizo saber que el recorrido que hará el camión recolector iniciará en la esquina de las calles Afata y La Candelaria, y que luego seguirá por calles Afata, Los Cactus, Palo Borracho, La Candelaria, Palo Amarillo, Los Cactus, El Totoral, Los Naranjos, El Totoral, Pajonal, Afata, El Nogal, Quina, El Cedro, El Roble, Palo Blanco, El Laurel y Quebracho.

En tanto que el martes 20, el mismo se cumplirá, también desde las 8.30, en barrios Los Perales, Asentamiento Arroyito y Sagrado Corazón. Recorrido: esquina de Dávalos y Luis Agoste, Albarracín, Fleming, Luis Pasteur, Albarracin, avenida Illia, Juan María Gutiérrez, El Hornero, El Naranjero, El Cardenal, La Reina Mora, El Junquero y Dr Atilio Palla.