Recibió un disparo en la pierna y se negó a denunciar

La Justicia jujeña investiga un violento hecho que se registró la madrugada de ayer en las márgenes del rio Grande, en inmediaciones del barrio Punta Diamante de la capital jujeña, donde un hombre recibió un disparo de arma de fuego en la pierna.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que los efectivos de la Seccional 61º recibieron el llamado de alerta, sobre el violento episodio.

Los policías se dirigieron a la intersección de las calles Abra de Rachaite y Jade Sur, donde se entrevistaron con un hombre, que estaba siendo asistido por el personal del Same, quien había sufrido un disparo en una de sus piernas.

El hombre manifestó que se encontraba junto a su novia en la playa del río y al menos tres personas lo rodearon y uno de ellos extrajo entre sus prendas de vestir un arma de fuego y disparó, luego los protagonistas se dieron a la fuga.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la denuncia formal de la víctima y de la testigo del hecho. Pero llamativamente se negaron a aportar datos de sus atacantes y no acudieron a la sede policial.

La víctima fue trasladada a la guardia del nosocomio cabecera de la provincia y quedó alojado en la sala de Observaciones.

Por disposición del representante fiscal habilitado en la feria judicial, los efectivos de la Seccional 61º quedaron a cargo de las actuaciones complementarias y realizaron un estudio socioambiental, para tratar de dar con los protagonistas y establecer el motivo del ataque.