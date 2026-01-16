Nuevos valores para trámites

La Dirección Provincial del Registro Civil de Jujuy informó que ayer entraron en vigencia los valores correspondientes al período 2026 para los distintos trámites vinculados a la identidad y condición civil de las personas.

La adecuación de los aranceles se realiza en el marco de lo dispuesto por la Ley Impositiva Nº 6492/2025, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, con el objetivo de sostener la accesibilidad a los servicios que brinda el organismo.

Al respecto, el director del Registro Civil, Octavio Rivas, explicó que el valor de las actas como partidas de nacimiento, defunción y matrimonio pasará de $3.500 a $4.000, monto que se mantendrá vigente durante todo el año 2026. En este sentido, destacó que Jujuy continúa posicionándose entre las provincias con los aranceles más bajos del país.

Asimismo, señaló que el costo del matrimonio en oficina móvil, que incluye celebraciones fuera de las sedes habituales, se actualizará de $60.000 a $70.000, valor que representa menos de la mitad de lo que se abona en otras jurisdicciones. En este marco, remarcó el esfuerzo del Gobierno de la Provincia para sostener prácticamente sin modificaciones las tasas del Registro Civil, evitando un mayor impacto económico en la ciudadanía.

Los valores actualizados alcanzan a trámites como matrimonios, uniones convivenciales, expedición de actas, autorizaciones de viaje y otros servicios administrativos que se gestionan en el Registro Civil.

Por otra parte, el organismo prevé la incorporación de un chatbot de atención digital, con el objetivo de agilizar las consultas frecuentes y optimizar la atención al público.