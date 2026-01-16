Intentaba apuñalar a su pareja en un alquiler y fue detenido

El rápido accionar de los efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 1, intervino en un hecho de violencia de género en progreso y detuvo a un hombre, que amenazaba con un arma blanca a su pareja.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario pudo saber que el hecho se registró la madrugada de ayer, alrededor de las 1, en un inquilinato de la calle El Progreso del barrio El Chingo de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos del Cuerpo de Infantería realizaban recorridos preventivos por la zona y recibieron el alerta a través del sistema de emergencia 911. sobre un hecho de violencia de género en progreso.

De inmediato se dirigieron al lugar y se entrevistaron con una mujer, quien manifestó ser vecina de la víctima y que pedía auxilio, porque su pareja intentaba asesinarla con un arma blanca.

Los policías se entrevistaron con la víctima, quien autorizó el ingreso al alquiler y procedieron a la aprehensión del hombre de 36 años y el traslado a la sede policial.

Según el testimonio de los presentes, previo a la intervención policial, el sujeto mantenía una conducta violenta recurrente hacia la víctima, manifestándose en esta oportunidad con insultos,agresiones físicas directas y amenazas de muerte.

La rápida llegada de los efectivos permitió interrumpir el ataque y brindar asistencia inmediata a la damnificada, quien posteriormente fue trasladada a la dependencia policial para radicar la denuncia correspondiente junto a los testigos del hecho.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del protagonista.

Fue así que el inculpado de 36 años quedó alojado en la Seccional 61° del mencionado sector barrial, donde se iniciaron las actuaciones sumarias de rigor.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que la víctima se negó a que el médico policial la examinara y además se negó a realizar la denuncia penal en contra de su pareja. Pero como medida protocolar para resguardar la integridad física de la víctima y por la intervención policial en el momento de los hechos, se actuó de oficio.