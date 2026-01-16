26°
16 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Aguas Calientes
Transporte
LIGA PROFESIONAL
Amistoso
Tren Solar de la Quebrada
Parque provincial Potrero de Yala
juez Rodolfo Fernández
PRIMERA NACIONAL
Futbol
caso Tania Suárez
Aguas Calientes
Transporte
LIGA PROFESIONAL
Amistoso
Tren Solar de la Quebrada
Parque provincial Potrero de Yala
juez Rodolfo Fernández
PRIMERA NACIONAL
Futbol
caso Tania Suárez

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1510.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Detuvieron a dos mujeres que protagonizaron un robo

Se mostraron hostiles ante los requerimientos policiales.

Viernes, 16 de enero de 2026 00:00
SECUESTRO | DE LOS ELEMENTOS ROBADOS.

Dos mujeres quedaron a disposición de la Justicia, luego de ser detenidas sindicadas como las responsables de un robo.

El hecho se registró el martes pasado, alrededor de las 20 cuando los efectivos de la Unidad Regional 8 de Palpalá, cuando realizaban recorridos de prevención en cercanías del balneario municipal y fueron alertados sobre el ilícito.

Tras un rastrillaje por avenida Reconquista y calle Campero, se logró divisar a las inculpadas, quienes al ser interceptadas mostraron una actitud alterada.

Al realizar la consulta de antecedentes en el sistema Ciac y el Sifcop, se constató que ambas mujeres de 26 y 40 años, ya poseían medidas procesales bajo la modalidad de libertad bajo caución, lo que agravó su situación legal en el momento del palpado y la recuperación de los elementos robados.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD