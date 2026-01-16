Detuvieron a dos mujeres que protagonizaron un robo

Dos mujeres quedaron a disposición de la Justicia, luego de ser detenidas sindicadas como las responsables de un robo.

El hecho se registró el martes pasado, alrededor de las 20 cuando los efectivos de la Unidad Regional 8 de Palpalá, cuando realizaban recorridos de prevención en cercanías del balneario municipal y fueron alertados sobre el ilícito.

Tras un rastrillaje por avenida Reconquista y calle Campero, se logró divisar a las inculpadas, quienes al ser interceptadas mostraron una actitud alterada.

Al realizar la consulta de antecedentes en el sistema Ciac y el Sifcop, se constató que ambas mujeres de 26 y 40 años, ya poseían medidas procesales bajo la modalidad de libertad bajo caución, lo que agravó su situación legal en el momento del palpado y la recuperación de los elementos robados.