15 de Enero,  Jujuy, Argentina
Maimará
Yuto
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
La Quiaca
Seccional 62
Desarrollo Minero
tucuman
carnaval 2026
regional
Raúl Galán
Maimará

Paseo sabores y saberes hoy en la plaza de Maimará

Un lugar donde se podrá acceder a la cultura y comidas ricas.

Jueves, 15 de enero de 2026 00:00
EMPODERADAS | GABRIELA MÉNDEZ JUNTO A LA COPLERA ELSA TAPIA Y LA BAILARINA DE FOLCLORE VALENTINA VIVEROS.

Hoy desde las 18.30 en la plaza de Maimará se habilitará el Paseo sabores y saberes, organizado por la Dirección de la Mujer, género y diversidad municipal, como un espacio donde se muestren los músicos, gastronómicos, bailarines, artesanos y emprendedores.

Gabriela Méndez, titular de la dirección especificó que el objetivo del Paseo es "fortalecer la identidad cultural de los jóvenes a través de la copla y la caja, promoviendo la transmisión de tradiciones ancestrales por referentes en el tema".

Durante la tarde se impartirá el Taller de historia de la copla, a cargo del folclorista Daniel Velázquez; y la coplera Elsa Tapia se referirá a la Ley provincial N° 6420 que establece el 22 de agosto como Día provincial del canto con caja y la copla.

En el espectáculo musical serán protagonistas Arenita del Huancar (Mya Federica Zerpa), Mauricio Vilte, Camila López, Candela Juárez, Agustina Guanuco, Maximiliano Domínguez (el Coplero del alma), los ballets folclóricos San Santiago y Mama Pacha, y Elsa Tapia y Daniel Velázquez.

El Paseo sabores y saberes, se repetirá mañana y el sábado en el mismo lugar y horario hasta fin de mes y estará abierto a quienes deseen exponer sus productos.

 

