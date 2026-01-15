Inauguran nuevo destacamento policial en barrio San José

En respuesta a las demandas de seguridad de la comunidad, la Municipalidad de Palpalá y la Policía de Jujuy pusieron en marcha un nuevo destacamento policial en el barrio San José. La medida surge como resultado de una planificación coordinada que integra los recursos del municipio con la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad.

El jefe de la Policía de Jujuy, Milton Sánchez, brindó detalles sobre esta nueva unidad, destacando que su implementación responde al notable crecimiento poblacional de la zona. La estrategia no se limita solo a San José, sino que abarca un "cuadrante de seguridad" que incluye sectores como el barrio 2 de Abril y la conexión con Alto Comedero.

"La estrategia consiste en que las regionales trabajen en forma conjunta para garantizar una mayor presencia policial en el área", explicó Sánchez, subrayando que la unión de fuerzas permitirá una cobertura más eficaz en un sector que hoy demanda mayor vigilancia.

Articulación

El éxito de esta iniciativa se apoya en la comunicación entre la cúpula policial y el intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola. Según indicó Sánchez, existe una coordinación diaria para evaluar novedades y ajustar las acciones.

"Es importante ese trabajo en equipo, tanto el municipio como la policía, para que puedan ser mucho más eficaces los servicios que podamos implementar", sostuvo el jefe de la fuerza.

Más allá del patrullaje, el nuevo destacamento funcionará como un nexo directo con la comunidad. Los vecinos podrán acercarse a las instalaciones para: Realizar consultas, presentar observaciones sobre la seguridad del barrio y ayuden a la prevención del delito.

Con esta apertura, se espera no solo reducir los índices de delincuencia, sino también restaurar el vínculo de confianza entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de su protección.