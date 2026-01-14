Refuerzan acciones contra ventas ilegales

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (Secotyh), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (Misptyv), sostiene un trabajo permanente de control para prevenir la usurpación de lotes fiscales y a intervenir frente a tentativas de estafa y falsificación de documentación vinculadas a la compra-venta ilegal de tierras del Estado.

En este marco, a través de la Dirección de Regularización Dominial y la Coordinación de Control y Recupero, se desarrollan operativos de relevamiento e inspección en territorio para verificar la habitabilidad efectiva, el arraigo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los adjudicatarios de lotes fiscales.

EN DICIEMBRE / 55 FAMILIAS RECIBIERON SUS ESCRITURAS

El secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat, Eduardo Cazón, destacó el trabajo realizado durante el último año y señaló que "fue un período de intenso trabajo en relación al control y recupero de lotes fiscales". Asimismo, indicó que "se llevaron adelante operativos en distintos sectores de la capital, principalmente en el barrio Alto Comedero, y en localidades del interior, en articulación con los municipios".

Sobre lo anterior, ahondó que "estos procedimientos permiten detectar situaciones de tenencia irregular o indebida, originadas en ventas ilegales y en el uso de documentación apócrifa, a las que muchas personas acceden a través de redes sociales".

Por su parte, la coordinadora de Control y Recupero, Iris Said, informó que "además de los operativos en territorio, la Secretaría recibe denuncias vinculadas a beneficiarios que no cumplirían con la obligación de arraigo o que, en violación a la Ley de Tierras Fiscales, estarían vendiendo o alquilando lotes fiscales".

Respecto de las acciones legales impulsadas durante 2025, Said precisó que "se realizaron más de 15 denuncias penales; algunas prosperaron y en otros casos se continúa por la vía civil, trabajando de manera articulada con Fiscalía de Estado para lograr el recupero efectivo de los lotes".

Desde la Secotyh se recordó a la ciudadanía que los trámites vinculados a la regularización dominial se realizan exclusivamente a través de los procedimientos formales establecidos, sin intermediarios ni gestores particulares, y que la información oficial se brinda únicamente por los canales habilitados.

Por consultas, las oficinas de la Secretaría se encuentran ubicadas en avenida Alte. Brown Nº 792 de San Salvador de Jujuy, con atención al público de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

"Mi lote, en regla"

El plan "Mi lote, en regla" posibilita a las familias el acceso a la escritura de los inmuebles a través de firmas de compromisos de pago y cuotas mensuales acordes a las posibilidades, garantizando seguridad jurídica y más derechos.