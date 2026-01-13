Con tecnología y arte, niños iniciaron talleres de verano

Se iniciaron ayer los talleres tecnológicos de verano en el Centro de Innovación Educativa, una propuesta que convocó a cerca de un centenar de niños de distintas edades bajo el lema "Expedición Verano: Arte en la Era Digital". La iniciativa es gratuita y el espacio es un verdadero laboratorio creativo donde el juego y el aprendizaje se entrelazan.

Durante la mañana, las salas mostraron plena actividad. En una de ellas, chicos trabajaban frente a pantallas digitales, editando sus propios dibujos con gran concentración. En otra, un set de batería captaba la atención de una pequeña que, con auriculares puestos, exploraba sonidos y ritmos, mientras otros grupos avanzaban en tareas con computadoras.

MÚSICA | Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA INCENTIVAR EN ARTES.

Al fondo, ya estaban listos los microscopios con muestras preparadas para la siguiente actividad científica, y un grupo de niños provenientes de una colonia de vacaciones dibujaba imágenes que luego serían aplicadas a experiencias de realidad aumentada. El hall, acondicionado como espacio de espera, también se transformó en aula abierta, ya que varios pequeños seguían creando en pizarrones, lápiz en mano.

El Centro funciona en Ciudad Cultural, en la esquina de Curupaití y Zorrilla de San Martín, y durante la jornada se lo vio colmado de chicos distribuidos en distintas áreas, todos atentos y participativos frente a las propuestas pedagógicas.

PABLO ALMIRÓN SORROSA, DIRECTOR

"En esta temporada 2026 inauguramos los talleres de verano para niños de 6 a 8 años y de 9 a 12, y además destinamos un día, los viernes, para juveniles que pueden asistir en el turno mañana. El horario es de 9 a 13", explicó Pablo Almirón Sorrosa, director del Centro. Detalló que la propuesta se desarrolla de lunes a viernes y que la inscripción se realiza a través del sitio web y de las redes sociales oficiales.

"Tenemos talleres de dibujo, inclusión digital y actividades siempre atravesadas por la ciencia, la tecnología, la robótica y la programación. Cada semana se trabaja con una temática distinta. La idea es que sea lúdico-educativo: que los chicos vengan a disfrutar sus vacaciones, pero también a aprender", dijo. Recordó que el Centro viene trabajando de manera sostenida desde 2016, renovando año a año sus contenidos. Tras el "Verano Científico" de la edición anterior, este 2026 llega con una propuesta renovada, nuevamente abierta y gratuita.

CONCENTRADOS | LOS NIÑOS DISFRUTABAN DEL APRENDIZAJE.

Además explicó que durante el año el trabajo se articula principalmente con las escuelas, aunque en verano se amplía la convocatoria a colonias de vacaciones. "Las colonias que quieran visitarnos pueden hacerlo mediante una agenda diaria. Ofrecemos una visita guiada completa, para que vivan toda la experiencia del Centro dentro de esta propuesta de verano", dijo.

"En verano abrimos una ventana a todo lo que hacemos durante el año. Muchos chicos continúan luego participando de las actividades regulares o regresan con sus escuelas. Trabajamos proyectos vinculados a la inclusión, la prevención del grooming y el uso responsable de la tecnología", afirmó. Las instituciones educativas, agregó, cuentan con una agenda anual activa, enmarcada en el enfoque Stem, que promueve la integración de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

El Centro dispone de cuatro laboratorios, cada uno con propuestas específicas desarrolladas bajo la metodología de trabajo por proyectos. El laboratorio de fabricación se orienta a robótica, programación y ciencias; el de multimedia aborda publicidad, filmación, desarrollo de videojuegos y sonido, con un fuerte eje en la producción musical. "Incluso pueden venir bandas, tenemos grupos de escuelas secundarias que graban sus demos, hacen arreglos y participan de distintas actividades durante el año", relató.

A lo largo de su trayectoria, miles de chicos pasaron por el espacio y en muchos casos, la experiencia fue determinante para su futuro. "Hay jóvenes que comenzaron acá y luego se formaron como programadores, ingenieros en sistemas o desarrolladores de productos; algunos hoy tienen sus propios microemprendimientos. Es un lugar que les abre la cabeza y propone otra manera de pensar la educación", sostuvo el director.

Explicó que el trabajo se apoya en una línea tecnoproductiva, que lleva charlas de ciencia y tecnología a las escuelas, y en proyectos de inclusión con alcance interinstitucional. "La idea es que no queden como proyectos de aula, sino que sean escalables, que puedan transformarse en emprendimientos y generar nuevas capacidades. La economía del conocimiento nace en la educación, y es ahí donde hay que promoverla", dijo.