Acto de ascenso para más de 2.600 policías y penitenciarios

En una jornada de gran relevancia institucional para las fuerzas de seguridad, el gobernador Carlos Alberto Sadir encabezó los actos de ascenso al grado inmediato superior de más de 1.900 efectivos de la Policía de Jujuy y 725 efectivos del Servicio Penitenciario, los cuales se realizaron en Ciudad Cultural.

El mandatario provincial destacó que esta medida rompe con la dinámica de años anteriores, logrando que el personal luzca sus nuevas insignias desde el primer día del año y perciba el haber correspondiente en el mes de febrero.

"Decidimos que desde el primero de enero estén con los cargos y los ascensos. Esto no se daba anteriormente y fue reconocido por la fuerza. Esperamos que esto pase a ser la normalidad", afirmó el gobernador.

Esta acción ratifica el compromiso asumido el pasado 1 de agosto, integrando también a los egresados del Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups) que se incorporan al servicio activo.

En nombre de todos los jujeños, Sadir agradeció "la tarea cotidiana del personal en cada uno de los destinos donde desempeñan funciones", y ponderó el rol del Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Policía de la Provincia y todas las dependencias del Gobierno de Jujuy que hicieron posible la concreción de este proceso de ascensos.

Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario, Félix Guevara, resaltó "el acompañamiento del Poder Ejecutivo, no solo en la decisión de materializar los ascensos a principio de año, sino también en el progreso permanente en materia logística y en otras necesidades del servicio".

Asimismo, exteriorizó su satisfacción por la activa, entusiasta y emotiva participación de familiares del personal ascendido, "que tuvo a cargo la entrega de la nueva jerarquía a sus seres queridos", acotó.

Por último, Guevara convocó a las unidades penitenciarias a "seguir trabajando de manera conjunta", a fin de "sostener el aporte a la construcción de una provincia mejor".

Cabe señalar que en los actos también estuvieron, entre otras autoridades, el secretario de Seguridad, Juan Pulleiro, diputados y jueces.