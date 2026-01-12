Murió un joven por una ola gigante que azotó la playa en Santa Clara del Mar

La tarde transcurría como tantas otras en la Costa Atlántica. El sol, la playa colmada de turistas y el mar en aparente calma componían una postal veraniega sin sobresaltos. Pero en cuestión de segundos, el escenario cambió de forma brutal. Una ola gigante irrumpió de manera repentina en las playas de Santa Clara del Mar, arrastró a decenas de personas y provocó una tragedia: un joven murió, 35 personas resultaron heridas y otra sufrió un infarto.

El inesperado episodio ocurrió este lunes alrededor de las 15. Testigos relataron que el mar comenzó a retirarse de manera inusual, dejando al descubierto unos 20 metros de arena. La señal, que suele anticipar un fenómeno extremo, pasó inadvertida para muchos. Poco después, una serie de olas violentas ingresó con fuerza descontrolada y avanzó sobre la playa, sorprendiendo a quienes descansaban cerca de la orilla.

La velocidad y la potencia del agua no dieron margen de reacción. Varias personas fueron derribadas, otras arrastradas mar adentro. Entre ellas, un hombre de aproximadamente 30 años, que terminó golpeando violentamente contra las rocas.

“Fue empujado por el agua y golpeó contra unas piedras”, confirmó Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. El joven fue rescatado y trasladado de urgencia, pero falleció a causa de las heridas.

El saldo del violento episodio incluyó además 35 heridos leves, con golpes y raspaduras, y una persona internada tras sufrir un infarto, según detalló García en diálogo con TN. De acuerdo al testimonio de los bañistas, el agua habría alcanzado una altura superior a los cinco metros en algunos sectores.

Tras lo ocurrido, los balnearios de la zona fueron evacuados de manera preventiva. Equipos de Defensa Civil provincial y municipal desplegaron un operativo para asistir a las víctimas y recorrieron los hospitales de la región con el objetivo de identificar a los heridos y evaluar su estado de salud.

Las imágenes del momento comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales. En los videos se observa cómo la ola aparece de improviso y genera escenas de pánico: turistas corriendo, personas cayendo al agua y familias buscando refugio mientras el mar avanza sin control.

“Fue un evento absolutamente imprevisible. Los meteorólogos lo denominan olas espurias. No tiene causas confirmadas por la ciencia y no significa que vaya a repetirse”, explicó García. Se trata de fenómenos oceánicos raros y aleatorios, conocidos también como “olas monstruo” u “olas gigantes”, que se forman de manera repentina y pueden alcanzar dimensiones extraordinarias sin previo aviso.

El impacto del oleaje no se limitó a Santa Clara del Mar. Según informó el portal 0223, el fenómeno también se sintió con fuerza en el sur de Mar del Plata, donde el mar avanzó hasta 60 metros en menos de un minuto. En la zona de Acantilados, testigos aseguraron que hubo una retirada previa del agua y luego una crecida abrupta que dejó sectores enteros sin playa.

Maximiliano Prenski, guardavidas que participó del operativo de rescate en la zona del Torreón del Monje, aseguró que se trató de una situación inédita. “No es algo habitual. No pasa sin una sudestada o un movimiento extraño”, explicó.

El rescatista relató que junto a sus compañeros lograron sacar del agua a “cinco o seis personas”, aunque el peligro persistía. “Después el mar volvió a retirarse, se armó un remolino, todo se puso oscuro. Nunca habíamos visto algo así acá. Fue un fenómeno súper extraño”, recordó.

El episodio se replicó en distintos puntos de la Costa Atlántica. En Mar Chiquita, bañistas también dieron cuenta de una escena similar, marcada por el desconcierto y el miedo, en una jornada que terminó de la peor manera y dejó al descubierto la fuerza impredecible del mar.

